PSG : Les cinq prochains Ballons d'Or sont déjà au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon n'a jamais caché que la présence au PSG de Kylian Mbappé et Neymer Jr avait largement pesé dans sa décision. Et après quelques mois passés avec les deux stars du Paris SG, le légendaire gardien de but italien est persuadé que le club de la capitale a dans son effectif les deux joueurs qui feront l'avenir du football. Dans un entretien sur Eurosport, Gigi Buffon estime que Kylian Mbappé et Neymar sont partis pour dominer ce sport, et il l'a clairement fait savoir à ses coéquipiers.

Et le champion du monde 2006 de faire un pari osé. « Je parle souvent avec Neymar. Je lui dis : « C’est incroyable, tu as 26 ans et tu n’as pas encore gagné le Ballon d’or (...) Tu devrais déjà l’avoir gagné même s’il y a Messi et Ronaldo. Tu ne dois pas attendre qu’ils arrêtent car tu es aussi fort qu’eux. Les cinq prochaines années, tu dois en gagner trois ! Trois pour toi et deux pour Kylian. Vous avez la capacité de le faire », a confié le gardien de but du Paris Saint-Germain, convaincu que les deux attaquants du Paris Saint-Germain n'ont pas à faire de complexe par rapport aux deux légendes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.