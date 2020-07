PSG : Les Allemands pillent la France, Leonardo accuse !

Dans : PSG.

Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain n'apprécie pas de voir les clubs allemands venir piller les centres de formation en France.

Le Paris Saint-Germain commence à sérieusement s’agacer de voir certains de ses meilleurs jeunes partir essentiellement en Allemagne, la signature de Tanguy Kouassi au Bayern Munich étant la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Pour Leonardo, l’heure est probablement venue pour la France de sortir les barbelés et d’imposer un changement règlementaire afin que tout ne soit pas autorisé lorsqu’il s’agit des plus jeunes footballeurs. Car pour le directeur sportif brésilien du PSG, les clubs de Bundesliga utilisent des méthodes totalement scandaleuses afin de recruter des joueurs dès le plus jeune âge. Et Leonardo estime que le football hexagonal doit rapidement réagir à cela sous peine de souffrir énormément dans les années à venir.

Pour le dirigeant du Paris Saint-Germain, qui parle dans Le Parisien, l’heure donc est venue de rappeler les clubs d'outre-Rhin à la raison, de gré ou de force. « Les clubs allemands, principalement le Bayern, Leipzig et Dortmund s’attaquent aux jeunes et menacent la formation française. C’est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans. A15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes. Il faudrait peut-être changer le règlement pour protéger les équipes françaises », prévient Leonardo, qui n’a pas l'intention de voir le PSG se faire vidanger son centre de formation par des émissaires venus de Bundesliga. Le Paris Saint-Germain va désormais devoir trouver des alliés pour mener ce combat forcément important.