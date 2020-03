PSG : Leonardo le préfère à Icardi, son plan tombe à l’eau

Dans : PSG.

A la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour l’Argentin Paulo Dybala. Mais contrairement à l’été dernier, la Juventus Turin n’est pas vendeuse.

Leonardo n’a rien caché sur le dossier Mauro Icardi. Séduit par le début de saison de l’attaquant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a rapidement décidé de lever l’option d’achat de son prêt à 70 millions d’euros. Mais avant de boucler le transfert définitif, le dirigeant a besoin de l’accord du joueur appartenant à l’Inter Milan. Et compte tenu des dernières semaines de compétition avant l’interruption de la saison, durant lesquelles l’Argentin a perdu sa place de titulaire, ce dernier pourrait bien refuser l’offre parisienne. Du coup, Leonardo repart à la recherche d’un avant-centre.

Selon les informations de Goal, le Brésilien s’est renseigné sur la situation de Paulo Dybala (26 ans) ces dernières semaines. Rappelons que « la Joya » était sa priorité avant l’arrivée d’Icardi l’été dernier. A ce moment, la Vieille Dame, qui souhaitait pousser son attaquant vers la sortie, avait estimé qu’elle n’avait plus le temps de le remplacer. Mais quelques mois plus tard, la Juve a totalement changé d’avis. La bonne saison de Dybala a en effet convaincu les Bianconeri de repousser les avances du PSG et de lui proposer une prolongation de son contrat qui expire en 2022. Dans la mesure où le joueur est sur la même longueur d’onde que ses dirigeants, Leonardo peut passer à autre chose…