PSG : Leonardo en mode Père Noël, il lâche 30 ME sur Paqueta

Dans : PSG.

Dimanche, la presse italienne révélait l’existence de négociations entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain pour un éventuel transfert de Lucas Paqueta au mercato hivernal.

Visiblement, les choses avancent dans le bon sens car en ce milieu de semaine, Foot Mercato affirme qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre le milieu offensif de 22 ans et le club de la capitale française. Désormais, les deux clubs doivent s’entendre sur l’indemnité de transfert de Lucas Paqueta. Mais à priori, il ne devrait pas y avoir trop de différence entre l’offre et la demande puisque le Paris Saint-Germain est prêt à lâcher 30 ME pour recruter le Milanais…

Une somme qui paraît bien élevée au vu des performances de Lucas Paqueta depuis sa signature au Milan AC en provenance du Brésil. Mais Leonardo, ancien directeur sportif du club lombard et qui avait fait signer Paqueta à Milan, est totalement fan du joueur, et véritablement convaincu de l’immense potentiel de celui-ci. Raison pour laquelle le meneur de jeu, reconverti relayeur depuis son arrivée en Série A, a désormais toutes les chances de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Un transfert étonnant, qui pousse à se poser quelques questions sur l’avenir de certains joueurs actuels de Paris comme Julian Draxler. Car dans ce rôle de milieu relayeur offensif, il va bientôt y avoir embouteillage dans la capitale. Thomas Tuchel ne pourra pas se plaindre de l'étroitesse de son effectif…