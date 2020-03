PSG : Leonardo brutalement accusé sur sa face sombre

Dans : PSG.

Revenu l'été dernier au Paris Saint-Germain à la demande du Qatar, Leonardo semble inattaquable. Mais pourtant, un spécialiste du foot business le tacle à la gorge.

Directeur sportif du PSG, et désormais en charge de la communication du club de la capitale, Leonardo réussit plutôt bien son come-back à Paris. On se souvient que l’été dernier il avait géré le dossier Neymar sans faire de cadeau à la star brésilienne, ou que plus récemment il avait fait un énorme numéro en direct sur Canal+. C’est une évidence, le Brésilien est un bon client, même s’il s’est fait plus discret ces dernières semaines. Pour Romain Molina, Leonardo a une face cachée que tout le monde sembler vouloir oublier. Et sur sa chaîne Youtube, le journaliste balance dur sur le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Romain Molina veut remettre les pendules à l’heure sur Leonardo et il ne se prive pas. « Au PSG, ils sont tous terrorisés par Leonardo. Mais Leonardo, il faut se demander pourquoi il a été viré par le PSG la première fois et pourquoi il a été viré de l’AC Milan ensuite ? Il a des qualités. Mais le PSG l’a ramené pour les fans et l’image. C’est tout. Car sur les transferts de Pastore, Sirigu, Icardi ou Navas, il n’est pas clair. Sur Navas par exemple, il y a encore un micmac d’agents. Le mec ne gagne pas assez d’argent ? Leonardo est très borderline. Si Leonardo était tellement un crack, pourquoi il n’y a aucun club qui le veut ? Après le PSG, il était allé à Antalyaspor. Et au Milan, il n’a même pas fait un an, et ils l’ont dégagé avec un coup de pied au cul. Ce n’est pas une question de compétences », explique le journaliste qui enquête souvent le marché des transferts et les opérations financières des clubs français et étrangers.