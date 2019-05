PSG : Leonardo affole Henrique, réunion d'urgence au Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'hypothèse d'un départ de Leonardo du Milan AC a pris de plus en plus de volume, et même si certains sont persuadés que le Brésilien inscrira la suite de sa carrière loin du Paris Saint-Germain, tout cela semble encore très flou. Ce lundi, il semble qu'Antero Henrique sente lui aussi que les prochains jours pourraient être décisifs concernant sa présence comme directeur sportif du PSG. Selon L'Equipe, le Portugais prend très au sérieux la possibilité d'un come-back de Leonardo au Paris SG, d'autant plus que rumeurs lui reviennent de Doha lesquelles affirment que l'Emir pourrait faire valser la hiérarchie actuelle.

Et le quotidien sportif de se faire plus précis : « Le Portugais, pas nécessairement rassuré, s’est vu invité à une réunion de travail dans les prochains jours à Doha. Plusieurs autres dirigeants du club se rendront également au Qatar. Pour les grandes manoeuvres, l'hypothèse, en l’état, n’est pas à écarter. «Tout peut se passer», soufflait-on ainsi très récemment dans l’entourage de l’Emir. » La dernière tendance affirme que si Leonardo revient au Paris Saint-Germain, ce ne sera pas comme directeur sportif, mais comme président délégué, histoire de donner un coup de main direct à Nasser Al-Khelaifi dont la récente mise en examen a rendu l'image encore plus trouble. Le mercato n'est pas encore commencé et il est déjà clair qu'il va faire chaud au PSG !