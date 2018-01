PSG : Le salaire royal de Diarra a fuité et il va faire jaser

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Officiellement joueur du Paris Saint-Germain depuis une semaine, Lassana Diarra pourrait faire ses grands débuts avec le club de la capitale ce mardi soir à l’occasion du match de Coupe de la Ligue entre Rennes et le PSG. Cela sera forcément intéressant de guetter l’état de forme physique du joueur, qui n’a quasiment pas joué depuis son départ de Marseille il y a plus d’un an. En tout cas, les négociations ont été longues entre le PSG et Lass puisque les discussions ont duré plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de déboucher sur un accord.

Il faut dire que l’ex-milieu de terrain du Real Madrid n’est pas facile en affaires, et Le Parisien indique ce mardi qu’il a réussi à obtenir un salaire très confortable au PSG. S’il ne se situera pas dans la fourchette haute du vestiaire parisien, le n°19 de Paris touchera 4ME net par an au Paris Saint-Germain, soit un salaire mensuel de plus de 300.000 euros. Des revenus bien évidemment supérieurs à ce que touchait le joueur à l’Olympique de Marseille, qui l’avait recruté avant l’arrivée de Franck McCourt. Pour rappel, l’international français s’est engagé un an et demi au PSG.