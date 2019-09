PSG : Le retour de Neymar au Parc, beIN Sports se ramène

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Si certains suiveurs du championnat de France souhaitaient le transfert de Neymar, d’autres ne voulaient pas voir partir la star du Paris Saint-Germain.

Par conséquent, et sachant que l’international brésilien est resté au sein du club de la capitale, malgré un intérêt concret du Barça, cette histoire a donc fait des heureux et des malheureux. Parmi les groupes qui se frottent les mains avec ce non-transfert du Ney, les médias figurent en bonne place. Le fait que l’attaquant de 27 ans reste une saison de plus en Ligue 1 va notamment faire le bonheur des diffuseurs officiels. BeIN Sports en tête. Puisque la chaîne qatarie va diffuser tous les premiers matchs de la saison du Ney.

À commencer dès ce samedi, puisque beIN va retransmettre le match amical du Brésil face à la Colombie (2h30). Jeudi (5h00), la chaîne sportive fera de même avec la rencontre contre le Pérou. Même topo pour la reprise de la Ligue 1, vu que beIN a joué sa « carte club » afin de co-diffuser, avec Canal+, le PSG - Strasbourg du samedi 14 septembre (17h30). Cette rencontre au Parc des Princes sera attendue, car l'accueil des supporters franciliens réservé au Ney sera peut-être tendu. Avec Neymar, beIN Sports espère donc réaliser de grosses audiences. Au final, c’est tout le Qatar qui est heureux de ce statu quo dans le dossier Neymar. Et même toute la France… ou presque.