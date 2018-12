PSG : Le rendez-vous est pris, Mbappé attend Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Serie A, Foot Europeen.

Invité à dire tout le bien qu'il pense de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en a profité pour fixer un grand rendez-vous à son idole.

Il y a quelques années encore, Kylian Mbappé regardait Cristiano Ronaldo à la télévision avec un regard de fan. Désormais, l'attaquant du Paris Saint-Germain mange à la même table que l'international portugais, c'est-à-dire sur celle des cinq meilleurs joueurs du monde, Mbappé ayant été classé quatrième du dernier Ballon d'Or. En l'espace de deux ans, l'ancien monégasque a donc eu une progression plus que fulgurante. Sauf qu'au moment d'aborder le sujet de son idole, Mbappé s'est refait tout petit. Même en étant champion du monde, un statut que CR7 n'aura probablement jamais, l'ancien Monégasque garde une grande admiration pour l'attaquant de 33 ans, qui continue de réaliser d'immenses performances depuis son départ du Real.

« L’acquisition de Ronaldo par la Juve va ramener le championnat italien au premier plan. La Serie A a toujours été un très grand championnat, mais ces derniers temps, il avait perdu un peu de terrain. Avec Cristiano, les gens vont de nouveau se passionner pour ce championnat. Il apporte quelque chose de puissant au club turinois, même s’il ne manquait pas grand-chose à la Juventus pour être complète. La preuve, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions dernièrement sans lui. Avec lui, la Juventus dispose d’une force de frappe incroyable et croyez-moi tous leurs adversaires devront bien étudier leur système avec la plus grande attention. Quand tu es face à un tel joueur tu ne peux pas être approximatif. La Juve et Cristiano peuvent réaliser de très grandes choses ensemble en Ligue des Champions. PSG - Juventus en finale de Ligue des champions ? Je signe tout de suite ! », a avoué, dans La Gazzetta dello Sport, Mbappé, qui connaît le chemin à parcourir pour aller jusqu'à Madrid le 1er juin prochain. Première étape avec les huitièmes de finale, où le PSG devra se défaire de Manchester United, alors que la Juventus devra franchir le gros obstacle de l’Atlético.