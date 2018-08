PSG : Le Real Madrid pense très fort à Verratti pour oublier Modric !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato est un peu fou en Italie cet été. Ainsi, un mois après le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, les dirigeants de l’Inter Milan pourraient également frapper un grand coup en s’attachant les services de Luka Modric. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid a coché trois noms pour succéder à l’international croate, même si l’idée de Florentino Pérez est toujours de convaincre son meneur de jeu de poursuivre l’aventure à Madrid.

Parfois annoncé au PSG, Miralem Pjanic pourrait être une alternative, tout comme Sergej Milinkovic-Savic. La troisième option du Real Madrid serait un certain Marco Verratti, lequel souhaitait rejoindre le FC Barcelone l’été dernier et qui semble très affuté à l’aube de cette saison 2018-2019. Si aucun tarif n’est évoqué par le journal italien, il semble assez improbable de voir le PSG lâcher son international italien. D’autant que l’avenir d’Adrien Rabiot est encore incertain et que les dirigeants franciliens ont toujours la volonté de recruter une sentinelle. Le dossier Modric et donc par ricochet le dossier Verratti sera tout de même à suivre de près du côté du Paris Saint-Germain…