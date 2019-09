PSG : Le Real Madrid en rêve, Mbappé lui prépare une surprise

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Au retour de la trêve internationale de septembre, le Paris Saint-Germain aura du pain sur la planche.

Puisqu’après la réception de Strasbourg en championnat (14/09), le club de la capitale affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions (18/09) et se déplacera à Lyon (22/09). Un enchaînement qui se fera sans Cavani, ni Mbappé ? Concernant le champion du monde, l’espoir est finalement permis. Touché le 25 août dernier lors de la victoire contre Toulouse (4-0), l’international français devait être absent un mois à cause d’une blessure aux ischios-jambiers gauches. Mais au final, le joueur de 20 ans pourrait revenir plus vite que prévu, selon Olivier Tallaron.

« Au PSG, la blessure de Kylian Mbappé évolue bien. Le PSG garde un mince espoir pour une participation de son attaquant à PSG-Real », a avoué, sur Twitter, le journaliste de Canal+, qui pense donc que Mbappé sera potentiellement en mesure d’aider la nouvelle recrue Mauro Icardi à la pointe de l’attaque du PSG. De quoi redonner le sourire à tous les supporters franciliens.