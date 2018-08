PSG : Le Real Madrid craque et croit que Cavani va dire oui !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Interrogé lundi en marge de la victoire du Paris Saint-Germain sur le cas d'Edinson Cavani, Thomas Tuchel a été très clair. « J’ai parlé à Edinson il y a quelques jours, il n’a rien mentionné. Il a dit qu’il avait hâte de revenir, de nous rejoindre pour accomplir tous ses objectifs avec nous et notre équipe. C’est un joueur clé pour nous et il n’est pas question de le laisser partir », avait fermement répondu l'entraîneur allemand du PSG, fermant la porte à un éventuel départ d'El Matador vers le Real Madrid, où son nom revenait sans cesse.

Mais ce mercredi, AS remet le couvert et affirme que si Thomas Tuchel est déterminé à garder Edinson Cavani, ce dernier est lui disposé à rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato estival, tout comme Robert Lewandoski, déclaré également intransférable par le Bayern Munich. « Les déclarations d'intention de Thomas Tuchel (PGS) et de Niko Kovac (Bayern Munich) ne cachent cependant pas le fait que les deux joueurs veulent, eux, un changement de décor et rejoindre Madrid serait un grand pas pour Cavani et Lewandowski. Aucun d'entre eux n'a jamais réussi à gagner la Ligue des Champions. Signer avec l'équipe qui a remporté quatre des cinq dernières éditions de la C1 pourrait apporter les rapprocher de cette ambition personnelle », fait remarquer, en appuyant là où ça fait mal, le quotidien sportif espagnol. Reste à savoir si vouloir c'est pouvoir...