PSG : Le Real demande à Mbappé de payer sa dette

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé prenait la décision de prolonger son contrat au PSG. Une nouvelle fois, le champion du monde a décliné la proposition du Real Madrid...

Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est encore loin d'être terminé. Le crack tricolore n'a jamais caché son amour pour le club merengue. Cependant, le destin est parfois joueur et Mbappé a décliné à trois reprises la possibilité de rejoindre la capitale espagnole. La dernière en date ? En mai dernier. Alors que tout semblait s'aligner pour un départ de Mbappé au Real Madrid, le champion du monde a finalement décidé de prolonger l'aventure au PSG. Un énorme coup dur pour Florentino Pérez, qui avait déjà préparé le tapis rouge à Mbappé. Et alors que certains médias indiquent que le Real Madrid ne veut plus entendre parler d'une arrivée future de l'international français, Defensa Central affirme tout le contraire. Cependant, le Real Madrid a posé ses conditions.

Mbappé, le Real Madrid ne rigole plus

24 🎉🎂

Merci à tous pour vos messages. 🥰 pic.twitter.com/EnMoAqO4Bd — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 20, 2022

En effet, le média dévoile que le Real Madrid ne veut plus perdre la face dans le dossier Mbappé. Pour cela, ils veulent que l'ancien Monégasque fasse une annonce publique de sa volonté le PSG l'été prochain pour passer à l'action, sans quoi le Real Madrid ne bougera pas le petit doigt. Un geste que pourrait faire Mbappé, toujours d'après Defensa Central. Car il est précisé que KM7 se sentirait redevable depuis sa prolongation au PSG la saison dernière alors que le Real Madrid avait préparé son arrivée. Mbappé pourrait donc s'exécuter et répondre aux conditions madrilènes l'été prochain. Reste à savoir si le média verra juste. Beaucoup de choses peuvent encore se passer jusque-là. Le PSG aura notamment un énorme rendez-vous en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Une nouvelle élimination précoce de club de la capitale sur la scène européenne pourrait définitivement convaincre Mbappé de filer à Madrid l'été prochain.