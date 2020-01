PSG : Le Qatar prêt à une offre gigantesque pour Guardiola

Dans : PSG.

L'avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain est lié aux résultats en Ligue des champions. Mais en Angleterre, on envoie déjà Pep Guardiola au PSG.

Même si Pep Guardiola a encore récemment dit qu’il sera sur le banc de Manchester City la saison prochaine, le Daily Express l’affirme ce dimanche, le Paris Saint-Germain prépare une « offre de mammouth » pour s’offrir le technicien espagnol. Pour le tabloïd anglais, l’Emir du Qatar a mis Pep Guardiola tout en haut de sa liste pour remplacer Thomas Tuchel, car du côté de Doha on serait persuadé que l’actuel manager de Manchester City est le seul technicien capable d’emmener le PSG à un niveau supérieur, autrement dit gagner la Ligue des champions. Cependant, pour réussir à arracher Pep Guardiola de Manchester City, club appartenant à un milliardaire des Emirats Arabes Unis, Paris va devoir frapper fort et même très fort.

Guardiola plus proche de prolonger que du PSG

Car même si les Citizens sont en passer de lâcher le titre de Premier League à Liverpool, l’heure est plus clairement à une prolongation de contrat pour l’ancien coach emblématique du Barça qu’à un départ pour le Paris SG ou ailleurs. Des discussions seraient déjà en cours pour que l'engagement de Pep Guardiola continue après 2021, date à laquelle son contrat actuel s'achève. La venue de ce dernier au PSG ressemble plus à un fantasme qu'à autre chose, même si dans le football il ne faut jamais jurer de rien. En attendant, Thomas Tuchel peut encore inverser la tendance, en gagnant la Ligue des champions avec Paris. Un challenge que Pep Guardiola n'a pas réussi non plus avec Manchester City et des moyens financiers colossaux.