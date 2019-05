PSG : Le Qatar offre Cavani, Rome refuse l'échange avec Dzeko

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani peut-il devenir une banale monnaie d'échange au prochain mercato ? Du côté des dirigeants du PSG on semble le vouloir. Après avoir mis El Matador dans un possible deal avec l'Inter pour Mauro Icardi, ce mercredi c'est à un autre club de Serie A que le Paris SG aurait proposé le meilleur buteur de son histoire. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique se seraient rapprochés des responsables de l'AS Rome afin de savoir si une opération incluant Edinson Cavani pourrait permettre au Paris Saint-Germain d'obtenir le transfert d'Edin Dzeko.

L'attaquant de la Roma est dans une situation contractuelle similaire à Edinson Cavani puisqu'il lui reste une année d'engagement avec le club de la Ville Eternelle. Mais, même si la valeur financière d'Edin Dzeko est nettement moindre que celle de l'attaquant uruguayen du Paris SG, du côté de l'AS Rome on a rapidement fait savoir à NAK qu'une telle opération n'était pas envisageable lors du prochain marché des transferts et qu'il était inutile d'insister sur ce thème. Affaire réglée, même si le PSG semble visiblement avoir décidé se séparer d'Edinson Cavani.