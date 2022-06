PSG : Le Qatar ne sait pas recruter, la violente accusation !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce lundi, le Bayern Munich a officialisé le recrutement de Ryan Gravenberch, dont le nom a brièvement circulé au PSG ces dernières semaines.

Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam avait la cote, alors qu’il fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération. Le nom de Ryan Gravenberch a circulé au PSG mais également à Manchester City ou au Real Madrid, mais le choix du milieu de terrain néerlandais s’est porté sur le Bayern Munich. Dans une interview accordée au Telegraph, l’entourage du joueur s’est confié sur les raisons de ce choix. Son père ne s’est pas montré très tendre avec le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants recrutent n’importe comment à ses yeux. Au contraire, le Bayern Munich se montre bien plus raisonnable en période de mercato, ce qui a rassuré Rayan Gravenberch et son entourage au moment de choisir son futur club cet été.

Le père de Gravenberch tacle le PSG

« Si vous regardez le PSG, Manchester City ou le Real Madrid, ils achètent quinze joueurs alors qu'ils ont déjà un effectif de quarante noms » a dénoncé le père de Rayan Gravenberch, très cash à l’encontre du PSG ou encore du Real Madrid et pour qui une signature de son fils dans ces clubs était possible. Et de poursuivre. « Ils regardent juste ceux qui se démarquent. Et pour les autres, c'est dommage. Le Bayern fait au maximum trois, quatre, cinq achats ciblés. Des gars dans lesquels ils investissent vraiment. Cela a clairement joué un rôle dans le choix de Ryan » a-t-il lancé dans le média anglais. Autant dire que le Bayern Munich avait une énorme longueur d’avance dans le dossier Gravenberch, lequel n’a jamais songé à rejoindre le PSG cet été. Il faut bien l’avouer, le club de la capitale n’a visiblement pas fait un gros forcing pour attirer celui qui fera donc le bonheur du Bayern Munich à compter de la saison prochaine.