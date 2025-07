PSG ‍: Le Qatar n'a rien inventé, un ancien a le melon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Finaliste du Mondial des clubs face à Chelsea dimanche, le Paris Saint-Germain peut conclure une saison historique. L’ancien Parisien Aloisio est évidemment impressionné, même s’il affirme que son équipe aurait rivalisé avec les hommes de Luis Enrique.

En lice pour remporter un cinquième titre cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait marquer l’histoire après la finale du Mondial des clubs contre Chelsea dimanche. Le club de la capitale fait la fierté de ses supporters et de ses anciens joueurs comme Aloisio. « Il faut féliciter le PSG d'aujourd'hui, a applaudi le Brésilien dans un entretien accordé à Globo Esporte. Quelle saison ! Ils ont remporté un titre qui était le rêve des supporters, à savoir la Ligue des Champions, le championnat de France, et se battent maintenant pour être champions du monde des clubs, contre Chelsea. »

Luis Enrique : « Finir cette saison historique de la meilleure des manières. »



L'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions des médias à l'occasion de la conférence de presse d'avant-veille de finale de la #FIFACWC.#CHEPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 12, 2025

Impressionné, l’ancien attaquant passé par Paris (2001-2003) souligne le collectif mis en place par l’entraîneur Luis Enrique. « Le groupe est soudé, uni, concentré, chaque joueur travaille pour ses partenaires, a complimenté Aloisio. Ils attaquent, ils pressent en défense avec un marquage serré, ils ne laissent pas d’espace à leur adversaire. Et quand celui-ci a le ballon, ils mettent tout de suite la pression pour le récupérer. Le football du PSG est impressionnant. C'est l'une des meilleures équipes du football mondial. »

L'étrange comparaison d'Aloisio

Pourtant, l’ex-complice d’Alex affirme que son Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose à envier à l’équipe actuelle. « On aurait pu se battre à armes égales, a-t-il estimé. Mettez l'équipe d'aujourd'hui face à la nôtre, celle de 2001-2002. Moi, Nicolas Anelka, Ronaldinho, Jay-Jay Okocha, Mikel Arteta, Mauricio Pochettino... Mettez-les là et vous verrez quel beau combat ça aurait été. » Outre son sacre en Coupe Intertoto, cette version du club francilien n’avait terminé qu’à la quatrième place en championnat derrière l’Olympique Lyonnais, le Racing Club de Lens et l’AJ Auxerre.