PSG : Le Qatar est radin, l’accusation du Milan AC tombe

Dans : PSG.

Ce n’est plus un scoop au mercato, Leonardo veut ramener Lucas Paqueta au PSG. L’attaquant brésilien est un véritable bide au Milan AC avec un but et trois passes décisives à se mettre sous la dent depuis son arrivée en janvier 2019.

Pourtant, c’est Leonardo en personne qui l’avait fait venir, lâchant 35 ME pour aller chercher le Brésilien en provenance du Flamengo. Depuis, les Rossoneri n’ont jamais pu compter sur l’attaquant pour redresser la barre, et son départ ne chagrinerait pas grand monde en Lombardie. Résultat, voir Leonardo revenir pour récupérer Paqueta laissait le Milan AC envisager une opération correcte sur le plan financier. Le PSG a ainsi été invité à lâcher 40 ME pour récupérer le Brésilien de 22 ans, affirme Calcio Mercato.

Mais c’est là que tout coince. Leonardo a fait comprendre qu’il ne monterait jamais aussi haut pour un joueur qui a perdu de sa valeur depuis son arrivée en Italie, et que la barre des 30 ME ne serait jamais dépassée. Une négociation tendue, puisque le Milan AC se demande clairement pourquoi le directeur sportif du PSG insiste pour un joueur qu’il tient de toute évidence en haute estime, mais pour qui il n’est pas décidé à faire de folies. Un comportement qui ne plait pas du tout au club lombard, qui selon la presse italienne a rompu les discussions avec un PSG pas assez généreux à son goût. Reste à savoir si l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, ancien du PSG, va pousser un peu plus Paqueta vers… le Paris SG.