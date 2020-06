PSG : Le Qatar contre la France, une stupide polémique

Dans : PSG.

Lundi prochain, le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement afin de préparer les finales de coupes nationales et la fin de la Ligue des Champions.

Le football français, à l’arrêt depuis des mois, aura bien évidemment les yeux rivés vers le club de la capitale. Finale de Coupe de la Ligue face à Lyon, finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et Final 8 de la Ligue des Champions, le PSG a beaucoup à gagner… mais aussi beaucoup à perdre. Et nul doute que les observateurs seront sans pitié avec le champion de France en titre si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Président du syndicat des entraîneurs tricolores, Raymond Domenech espère que le football français sera à fond derrière le PSG, trop souvent critiqué à travers le pays selon lui.

« On est trop sévère avec le PSG. C’est presque du dépit amoureux. On voudrait qu’ils gagnent tout. On leur en veut parce qu’ils ont les moyens, parce qu’il y a le Qatar. Donc ils n’ont pas le droit de commettre une erreur. Si on compare avec les autres grands clubs européens, ils ont eu aussi des trous d’air. Il n’y a pas ce bashing permanent. Nous, c’est la France contre Paris aussi. Tout ce qui est parisien est forcément critiquable… En France, il n’y a que Paris qui est tout seul et qui se fait critiquer en permanence parce qu’ils ont des moyens supérieurs aux autres ! » a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui espère que le Paris Saint-Germain bénéficiera d’un soutien sans failles en France, malgré l’animosité de certains supporters d’autres clubs envers le PSG depuis la venue du Qatar il y a près de 10 ans.