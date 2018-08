PSG : Le PSG pousse Lo Celso vers une sortie à 40ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré les absences de Marco Verratti et de Julian Draxler à Guingamp samedi, c’est sur le banc que Giovani Lo Celso a débuté sur le banc.

Titulaire régulier avec Unai Emery la saison dernière (33 matchs en Ligue 1), l’Argentin n’a visiblement pas la même cote aux yeux de Thomas Tuchel. Ainsi, il pourrait carrément quitter le Paris Saint-Germain, selon les informations obtenues par L’Equipe. A la recherche d’une grosse vente pour équilibrer ses comptes, Nasser Al-Khelaïfi réclamerait 40ME pour le transfert de l’Argentin de 22 ans.

Problème : pour l’heure, les dirigeants du PSG n’ont pas reçu la moindre offre pour Giovani Lo Celso, lequel a vu le jeune Antoine Bernede lui passer devant la hiérarchie des milieux relayeurs. Décidément, le secteur du milieu de terrain risque d’être chamboulé dans la capitale française d’ici la fin du mercato. Pour rappel, le quotidien espagnol Sport expliquait ce lundi matin que le Paris Saint-Germain était toujours très intéressé par deux joueurs du FC Barcelone : Ivan Rakitic et Sergio Busquets. Des arrivées qui seront difficiles à boucler. Thomas Tuchel devra donc certainement se contenter de Lo Celso, en plus de ses piliers que sont Verratti et Rabiot.