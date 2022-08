PSG : Le piège Allegri, Matuidi alerte Paris

Dans : PSG.

Le PSG connait ses prochains adversaires lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Les champions de France devront notamment se défaire de la Juventus.

Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa, voilà les trois adversaires du PSG en poule de la Ligue des champions. De jolis matchs sont donc à prévoir pour le club de la capitale. La Vieille Dame fait office d'équipe à battre dans cette poule pour les hommes de Christophe Galtier. Malgré tout, ce sont bien les champions de France qui seront les grands favoris de leur groupe, au vu de leur expérience mais aussi de leur effectif. Neymar, Leo Messi et Kylian Mbappé seront comme bien souvent attendus au tournant, eux qui réalisent un début de saison XXL. Les futures confrontations entre le PSG et la Juve ont de quoi séduire les fans et observateurs. C'est notamment le cas de Blaise Matuidi.

La Juve, du lourd attend le PSG !

Le champion du monde, actuellement libre de tout contrat, a évolué dans les deux clubs. Il connait donc bien les forces et faiblesses de la Juve et du PSG. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Matuidi a notamment prévenu les stars franciliennes : « Un challenge exceptionnel. Le PSG a des stars mondiales et une attaque avec Mbappé, Messi et Neymar qui fait peur. Mais s’il y a un coach qui sait mettre en cage certains talents, c’est bien Allegri ». Sur sa lancée, l'ancien milieu de terrain de Troyes est aussi revenu sur le mercato « parisien » réalisé par la Juve : « La signature d’Angel, avec qui j’ai joué au PSG, m’a montré pour la énième fois que la Juve est toujours la Juve. Di Maria est spécial. Je n’ai jamais joué avec Paredes, mais ça peut être une greffe de qualité ». Le PSG affrontera la Juve lors de son premier match de poule en C1, le 6 septembre prochain au Parc des Princes. Une rencontre que ne disputera pas Leandro Paredes, peu importe les couleurs qu'il portera, lui qui est suspendu. Concernant Di Maria, une blessure aux adducteurs le rend très incertain.