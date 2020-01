PSG : Le mercato s'emballe, un échange à la sauce Leonardo !

Dans : PSG.

Leonardo l'a prouvé l’été dernier, quand il a une idée derrière la tête, il en déroge rarement. Le directeur sportif du PSG met sur pied un échange entre Kurzawa et De Sciglio.

Cela fait un moment que le dirigeant brésilien tourne autour du latéral de la Juventus de 27 ans. Et depuis quelques jours, cela s’accélère avec des discussions de plus en plus intenses avec la Juventus, dans le cadre d’un échange avec Layvin Kurzawa annonce L'Equipe. L’ancien monégasque ne fait clairement plus partie des plans de Thomas Tuchel, qui lui donne toujours du temps de jeu derrière Juan Bernat à gauche, mais pour des résultats souvent décevants, comme ce fut le cas à Lorient dimanche dernier.

Faire venir De Sciglio permettrait ainsi de compenser ce défaut, mais aussi d’offrir une solution de plus à droite, sachant que l’Italien peut évoluer des deux côtés. Car dans le couloir droit, Thomas Meunier bénéficie d’un temps de jeu important sans parvenir à convaincre son entraineur, tandis que Colin Dagba semble encore un peu tendre pour le haut niveau et notamment la Ligue des Champions. Leonardo fourbit en tout cas ses arguments pour mettre sur pied ce deal qui « avance bien » selon le quotidien sportif. Même Kurzawa, qui se voyait plutôt rejoindre Arsenal et la Premier League, se prend au jeu et envisage une suite de sa carrière en Italie désormais. De son côté, Di Sciglio verrait d’un bon oeil cette relance dans sa carrière, surtout avec une place à gagner pour le prochain Euro avec sa sélection.