PSG : Le mercato de Paris, Habib Beye le découpe en rondelles !

Alors que le Paris Saint-Germain se cherche toujours un nouveau milieu défensif pendant ce mercato, Habib Beye a livré un avis pas forcément rassurant.

Le marché des transferts fermera ses portes le 31 janvier prochain. Dix jours avant la fin du mercato, le club de la capitale n'a pas encore trouvé son bonheur afin de renforcer son entrejeu. En quête d'au moins un milieu durant cet hiver, ne serait-ce que pour compenser le départ estival de Thiago Motta, mais aussi pour mettre de côté le futur départ de Rabiot, la formation francilienne creuse de nombreuses pistes. Si celle menant à Frenkie De Jong (Ajax) semble en bonne voie pour la saison prochaine, Paris planche actuellement sur d'autres dossiers à plus court terme. Et trois joueurs sortent du lot : Julian Weigl (Dortmund), Leandro Paredes (Zénith) et Idrissa Gueye (Everton). Pas de quoi rassurer Habib Beye.

« La problématique, c'est que ce ne sont pas des joueurs qui vont faire passer Paris dans une autre dimension au niveau de la Ligue des Champions. Ce sont des seconds couteaux. Toutes les équipes ont besoin de soldats. Maintenant, à Paris, il faut aussi avoir cette capacité à jouer au foot. Le match de C1 contre Manchester United est dans 23 jours. Si le joueur arrive, il faut qu'il puisse connaître son équipe, qu'il puisse s'y intégrer. On ne rentre pas dans une équipe comme Paris en quelques jours. Faut avoir le talent, il faut aussi connaître ses partenaires. On n'est pas sur un match classique de Ligue des Champions. Il va y avoir une grosse rivalité. MU n'est plus le même Manchester qu'il y a deux mois. Donc il faudra aussi trouver les solutions en interne, peut-être. Ça peut être Draxler. Marquinhos si Kimpembe revient en défense. Il y a aussi Rabiot. Mais il faudra trouver dans tous les cas », a balancé, sur le plateau du CFC, le consultant, qui estime donc que le PSG ferait une grossière erreur en recrutant un milieu défensif uniquement en vue du choc de Ligue des Champions à venir contre Manchester United.