PSG : Le mercato d'été a été raté, Tuchel accuse

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Ce n’est pas en ce mois de janvier que le Paris Saint-Germain jouera sa saison. Du moins sur le terrain. Car en dehors, de nombreux observateurs estiment que le club de la capitale sera fixé sur ses ambitions européennes en fonction du joueur qui parviendra à signer. Les pistes sont connues, et comme prévu, il n’y aucun ténor européen prêt à lâcher un élément important pour aider le PSG à atteindre ses objectifs. Et c’est bien ce qui chagrine Thomas Tuchel, conscient que ses dirigeants doivent viser dans la catégorie d’en-dessous pour pouvoir faire signer une sentinelle.

« Recruter un milieu ? J’espère parce qu’on en a besoin. On doit attendre, je dois attendre, vous devez attendre aussi. On ne peut pas dire quelque chose pour l’instant parce que le mercato est compliqué en cette saison, particulièrement pour nous. C’est toujours très compliqué l’hiver. Qui voudrait se séparer d’un joueur qui a suffisamment de qualités pour signer au PSG ? Nous, on voudrait ce joueur mais c'est compliqué en hiver car l'autre équipe doit trouver un autre joueur et c'est comme ça. Normalement on aurait dû avoir ce joueur l’été dernier et travailler avec lui sur l’ensemble de la saison. On a besoin de ce joueur parce qu’on a perdu Lass Diarra et Adrien Rabiot pour le moment et c’est donc absolument nécessaire d'avoir de la qualité », a bien fait comprendre l’entraineur allemand, pour qui ses dirigeants ont clairement mal fait leur boulot l’été dernier en ne recrutant pas de milieu de terrain de grand standing. Et il est temps désormais de rattraper le coup, tant bien que mal.