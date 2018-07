PSG : Le maillot extérieur 2018-19 dévoilé, il est « pierre claire »

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison dernière, un maillot particulier du PSG avait fait sensation. Il s’agit de la tenue jaune « Brésil » qui s’était littéralement arrachée avec les signatures de Daniel Alves et Neymar, et a représenté le carton du club de la capitale sur les ventes de maillot. Ce jeudi, le champion de France a dévoilé le maillot extérieur pour la saison 2018-19, et il sera tout blanc, avec des écritures en or pour l’équipementier et le logo et en noir pour les sponsors, le numéro ainsi que le nom. Cette couleur « pierre claire » a pour but de rappeler « les célèbres monuments disséminés dans la capitale française », explique le PSG. A noter que la mise en vente de ce maillot, ce jeudi, permet aussi de dévoiler le nouveau numéro que portera Kylian Mbappé, il s’agit du 7 de son idole, Cristiano Ronaldo.