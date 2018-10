PSG : Le départ de Cavani déjà planifié en interne au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lors du dernier mercato estival, il a longtemps été question d’un possible départ pour Edinson Cavani.

Effectivement, l’international uruguayen du Paris Saint-Germain était notamment dans le viseur de la Juventus Turin et de l’Atlético Madrid. Finalement, le club de la capitale française a retenu le meilleur buteur de son histoire et ce dernier n’a pas vraiment fait le forcing pour s’en aller. Mais l’été prochain, la situation sera bien différente puisque le Matador sera à un an de la fin de son contrat, celui-ci expirant en juin 2020.

Et selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, il y a très peu de chances que l’ancien buteur de Naples prolonge son contrat au Paris Saint-Germain. « L’attaquant pourrait ainsi partir l’été prochain » au mercato selon le quotidien italien. Il s’agira là d’un très gros dossier à bien négocier pour le Paris Saint-Germain, qui sera forcément très attendu lorsqu’il sera question de trouver un successeur au n°9 du club. Par ailleurs, le journal aux pages roses indique que Di Maria réclame 12ME au PSG pour prolonger, une requête que le club de la capitale « hésite à accepter ».