PSG : Le coup génial du Qatar pour enfumer le Barça

Par Alexis Rose

Histoire d’embêter au maximum le FC Barcelone, les propriétaires du Paris Saint-Germain sont prêts à racheter le club de l’Espanyol pour tenter de faire de l’ombre au grand Barça.

La guerre entre le Barça et le PSG commence à aller loin. Si les tensions entre les deux grands clubs européens sont croissantes depuis que Paris a acheté Neymar à Barcelone en 2017, et encore plus depuis que Leo Messi est arrivé libre à Paris après avoir fait toute sa carrière au FCB, la bataille pourrait bientôt prendre une toute autre tournure. Puisque selon les informations du quotidien Sport, le PSG envisage d’acheter le club de l’Espanyol. Tout cela dans l’objectif de façonner un bon club de Liga pour nuire au Barça, mais aussi un club satellite pouvant servir les intérêts parisiens. C’est en tout cas l’idée de Tamim bin Hamad Al Thani.

L’Espanyol, un club satellite du PSG ?

Propriété de la société chinoise de jouets Rastar Group, le club catalan serait actuellement mal géré, sa 17e place en Liga en ce début de saison l’attestant. Autant dire que l'émir du Qatar a clairement un coup à jouer pour racheter le rival du Barça. Selon les informations des médias locaux, Nasser Al Khelaifi a même été invité à ouvrir les négociations avec les dirigeants de l’Espanyol pour évoquer un éventuel rachat. Débutées en juin dernier, les rumeurs se confirment donc, vu qu’un accord pourrait être négocié dans les mois à venir entre le Qatar et le club catalan. En tout cas, les deux parties sont prêtes à entamer des pourparlers. Outre le fait de vouloir embêter le Barça, le PSG cherche depuis longtemps un club satellite pour faire progresser ses jeunes loin de la pression du Parc des Princes. Et cet éventuel rachat de l’Espanyol pourrait donc être une bonne nouvelle pour Paris. L'occasion de faire également d'une pierre deux coups, notamment en proposant du temps de jeu et un gros contrat aux jeunes joueurs qui pourraient s'impatienter au sein de la Masia du FC Barcelone.