PSG : Le clan Rabiot reçoit une offre XXL, Al-Khelaifi salive !

Pour tout le monde, la cause semble entendue, Adrien Rabiot quittera l'été prochain le Paris Saint-Germain pour rejoindre librement le FC Barcelone en empochant au passage une prime à la signature de 10ME. Même si Thomas Tuchel semble vouloir faire jouer son milieu de terrain une fois que le mercato d'hiver sera terminé, la carrière parisienne d'Adrien Rabiot tire à sa fin. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, qui s'est fait une raison, on espère toujours pouvoir prendre quelques millions d'euros dans un transfert d'ici la fin du mois de janvier. Seul problème, mais de taille, le Barça n'a pas l'intention de lâcher ces millions.

Cependant, selon L'Equipe de ce samedi, la situation pourrait rapidement évoluer puisqu'en plus du Bayern Munich, qui aurait avancé ses pions ces derniers jours, c'est Chelsea qui semble être prêt à dégainer une proposition financière au Paris SG et au clan Rabiot. Afin de compenser le départ de Cesc Fabregas, les dirigeants du club londonien travaillent activement sur ce dossier. Et si le PSG sera probablement facile à convaincre, Chelsea pense pouvoir faire cogiter Adrien Rabiot et sa mère en faisant un deal avec une prime à la signature nettement supérieure aux 10ME proposés par le FC Barcelone. Autrement dit, le Paris Saint-Germain sera gagnant en transférant son milieu de terrain, et le clan Rabiot touchera un bonus plus élevé tout en rejoignant un club de très haut niveau. Le feuilleton Rabiot est relancé !