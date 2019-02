PSG : Le clan Neymar détruit une éternelle accusation

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Questionné par une chaîne de télévision brésilienne, Neymar Senior s'est confié sur l'actualité de son fils.

Écarté des terrains depuis le 23 janvier dernier, et sa sortie sur blessure contre Strasbourg, Neymar poursuit actuellement sa rééducation au Brésil. Suite à des premiers soins entre Paris et Barcelone, l'attaquant de 27 ans a effectivement été autorisé à se rendre dans son pays pour soigner sa rechute au cinquième métatarsien du pied droit. Et alors que tout se passe pour le mieux, son retour pour une préparation serait établi pour la mi-mars, avec en ligne de mire les quarts de finale de la Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, le Ney aura le couteau entre les dents pour mouiller le maillot du PSG en fin de saison. C'est son père qui l'annonce.

« Neymar veut être le meilleur du monde ? Évidemment. Mais seulement en pensant collectif qu’il y arrivera ! Neymar le sait, il le deviendra seulement s’il met le collectif d’abord. Un départ du Barça à cause de Messi ? Pas du tout ! Quand tu as un pays qui t’appelle comme l’a fait l’Emir, tu ne peux qu’accepter. Ils voulaient une nouvelle lumière, sur un pays, un championnat, nous l’avons fait pour tout cela. Neymar au Real Madrid ? Non, non ! Il n’ira pas. Neymar simule ? Je ne critique pas, mais on dit qu’il tombe et qu’il simule, je dis que l’arbitrage doit avoir la compréhension pour pouvoir empêcher certaines choses, savoir si c’est simulation ou pas. Quand Neymar se blesse, tout le monde est perdant. Le club, le championnat, Ney, moi et vous… », a avoué, sur SporTV, le père de Neymar, qui révèle que son fils a deux objectifs à l'avenir : remporter la Ligue des Champions avec le PSG et gagner la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil.