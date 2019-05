PSG : Le clan Mbappé rectifie le tir après la bombe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La soirée des trophées UNFP tirait à sa fin quand, s'exprimant sur BeInSports après avoir reçu le prix du meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé a lâché une petite phrase qui a évidemment fait un bruit énorme. En annonçant qu'il était prêt à éventuellement partir du Paris Saint-Germain, le champion du monde français savait ce qu'il faisait et le retentissement que cette déclaration allait avoir en France...et en Europe. Des propos d'autant plus énormes qu'il y a quelques jours, on annonçait des négociations en cours pour une prolongation de Kylian Mbappé au PSG.

Mais si certains vont vite en besogne en annonçant le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid dès ce mercato 2019, Philippe Sanfourche, journaliste pour RTL, a lui eu l'occasion d'avoir accès au clan Mbappé après la cérémonie. Et du côté de l'entourage du joueur parisien, on met la pédale douce. « Indiscrétion RTL : L’entourage de Kylian Mbappé confirme sans ambiguïté son souhait de rester au PSG la saison prochaine. Pas de départ programmé mais il existe des points de tension liés au terrain qu’il va falloir régler », précise Philippe Sanfourche. Il n'est toutefois pas certain que ce message passera aussi bien que celui de Kylian Mbappé.