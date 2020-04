PSG : Le clan Mbappé en furie après cette révélation choc ?

Dans : PSG.

Après Neymar, c'est Kylian Mbappé qui est revenu à la Une de l'actualité du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid. Et ça s'excite en Espagne.

Tandis que comme ses coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé attend de savoir si la saison va reprendre, ce qui semble devoir être le cas, l’avenir de la star française du club de la capitale excite tout le monde, et cela alors que Kylian Mbappé a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale. Cette semaine, AS a relayé les rumeurs en provenance de Paris selon lesquelles Leonardo et Nasser Al-Khelaifi auraient informé le clan Mbappé qu’ils préféraient le voir partir libre en 2022 plutôt que de le transférer au Real Madrid lors de ce mercato 2020 et encore plus en 2021. Le Paris SG l’a déjà démontré dans le passé, lorsqu’il veut aller au bras de fer avec un joueur il ne cède jamais, quitte à y laisser des plumes sur le plan financier. Et si une énorme offre de prolongation a été faite au champion du monde, dont le salaire pourrait titiller celui de Neymar, Kylian Mbappé a été prévenu que même s’il refusait ce deal, il n’aurait pas de bon de sortie et pourrait même subir le même sort qu'Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa, à savoir s'installer sur le banc.

Et c’est cette position intransigeante du Paris Saint-Germain qui aurait fortement entouré le joueur et son entourage. Ce samedi, AS affirme que du côté de Kylian Mbappé on vit mal cette position radicale du PSG. « Je pense que la famille Mbappé n'est pas très satisfaite des informations qui fuitent au sein du PSG, et qui font référence au fait que le club est prêt à le conserver sans le faire jouer une saison s'il ne renouvelle pas son contrat. Donc, ils ne pourront que hâter son départ du Paris Saint-Germain », explique le média proche du Real Madrid. Une version toutefois étonnante, dans la mesure où il y a bien un contrat entre le Paris SG et Kylian Mbappé et que même si son entourage veut accélérer le processus, il ne le pourra que dans les limites de cet engagement. Pour beaucoup, après Neymar au Barça, la presse espagnole prend un peu ses rêves pour des réalités avec Kylian Mbappé, car voir ce dernier passer une saison sur la touche à Paris ressemble à une fiction totale. Suite au prochain épisode.