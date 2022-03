PSG : Le clan Di Maria annonce deux décisions fortes

Dans : PSG.

A moins d’une improbable surprise, Angel Di Maria, libre au mois de juin, va quitter le PSG à la fin de la saison. Pas pour revenir en Argentine, ni en club, ni en sélection.

A l’instar de Kylian Mbappé, l’international argentin Angel Di Maria est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Au contraire du champion du monde français, le gaucher de 34 ans ne fait en revanche pas l’objet d’une prolongation de contrat de la part du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaitent tourner une belle page en laissant partir Angel Di Maria pour zéro euro. Au vu de son âge, on pouvait légitimement penser que l’ancien joueur du Benfica Lisbonne et du Real Madrid allait retourner au pays afin d’y terminer sa carrière. Mais dans un entretien accordé à la radio La Red, son père Miguel a confié qu’il espérait qu’Angel Di Maria joue encore deux ans en Europe avant de terminer sa carrière en Argentine comme il le souhaite.

Di Maria, encore deux ans en Europe après le PSG ?

« J'aimerais qu'il joue encore un ou deux ans en Europe, puis qu'il revienne en Argentine. Il n'a que 34 ans, il a encore une carrière. Il prend grand soin de lui. Il doit continuer à jouer. Une signature à Boca ? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas si c’est pour venir à Boca. Son idée est de venir à Central et d’y terminer sa carrière. Il l'a déjà dit. J'espère qu'il pourra y parvenir. C'est ce qui lui manque. Il est parti d'ici très jeune et n'a pas eu le temps d’apprécier » a lancé le père d’Angel Di Maria avant de confirmer la probable retraite internationale du joueur parisien après la Coupe du monde au Qatar. « C'est dans sa tête. Cela dépend de lui. J'aimerais qu'il puisse continuer. D'après ce qu'il a dit, c'était son dernier match en Argentine. C'est le Qatar et c'est fini, il ne jouera plus pour l'Argentine » a prévenu Miguel Di Maria, très bavard au sujet de l’avenir de son fils dans les médias argentins.