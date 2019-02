Dans : PSG, Coupe de France.

A l’image de son homologue de Strasbourg Thierry Laurey, Alain Pochat n’a pas apprécié l’attitude du Paris Saint-Germain mercredi en Coupe de France.

En pleine rencontre puis en conférence de presse, l’entraîneur de Villefranche a ouvertement soutenu l’Alsacien dans ses critiques. « On va voir à Manchester s’ils ne vont pas se faire soulever », a répété la victime du PSG en huitièmes de finale (0-3, a.p.). Autant dire que ces propos ont agacé Daniel Riolo, déjà remonté contre Thierry Laurey, et peut-être encore un peu plus contre Alain Pochat.

« Les propos du coach de Villefranche ne sont pas surprenants. La haine ordinaire du PSG en France. Un classique, a commenté le spécialiste sur Twitter. En Italie, la Juve suscite ce genre de sentiments quand elle n’est pas aimée. En Allemagne, le Bayern ça peut aussi. Il y a cru le gars et à la fin, il ne lui reste que sa beauferie ordinaire. Du coup faut espérer que le PSG a bien laissé sa part de recette et si possible avec mépris comme ça le grossier personnage qui sert de coach à cette équipe ira s’acheter un peu de dignité avec... » Malgré tout, oui, Paris a bien laissé sa part au pensionnaire de National.