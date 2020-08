PSG : Le Bayern fait une promesse à Paris, c’est étonnant

Dans : PSG.

C’était la finale de la Ligue des Champions, mais le match entre le PSG et le Bayern Munich était aussi un choc de culture dans le football.

Le Paris SG et ses investissements massifs pour un club encore jeune, face à la formation de Bavière et son modèle économique basé sur la performance et la rentabilité de ses infrastructures. Souvent, le Bayern s’en est pris au PSG ces dernières années, lui piquant des jeunes joueurs, critiquant sa manière de faire et l’attaquant même sur ses propriétaires et son argent facile. Bref, ce n’est pas vraiment l’amour entre les deux clubs, mais, la victoire en poche, Karl-Heinz Rummenigge a visiblement des propos bien plus flatteurs envers son ancien adversaire.

« Si je repense au succès face au PSG ? Comme j’ai dit à mes joueurs : “Il n’y a rien de meilleur”. On a gagné 11 matchs sur 11, beaucoup marqué et très bien joué. On a mérité cette victoire. Aucun sentiment de revanche sur le PSG. J’ai vu Neymar et Mbappé en larmes et je me suis rapproché pour dire qu’ils étaient forts et qu’ils devaient continuer comme ça. Le PSG gagnera la Ligue des champions », a fait savoir le président du Bayern Munich dans Tuttosport. Des propos encourageants et qui changent des critiques incessantes à l’encontre du PSG prononcées ces dernières années, et dont l’ancien buteur de la Mannschaft était l’un des spécialistes. De quoi confirmer que cette place en finale de la Ligue des Champions a ouvert certaines portes au PSG auprès des grands d'Europe ? Cela y ressemble...