PSG : Le Bayern et Paris se retrouvent, c'est pour faire Dodô

Dans les tuyaux durant plusieurs semaines, le départ de Thomas Meunier est désormais officiel, ce qui signifie que le PSG va impérativement devoir recruter au poste de latéral droit.

Les noms d’Hamari Traoré (Rennes), Adam Marusic (Lazio Rome) ou encore Nordi Mukiele (Leipzig) ont vaguement circulé pour venir renforcer la défense du PSG. Mais pour l’heure, aucune piste ne semble réellement se détacher dans l’esprit de Leonardo et de Thomas Tuchel. Dans les jours à venir, la situation pourrait bien évoluer puisque selon les informations obtenues par Globo Esporte, le Paris SG est très intéressé par le profil de Dodô, international brésilien de 21 ans ayant décroché la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, au côté de Bruno Guimaraes (OL) l’hiver dernier.

Ce transfert, estimé à 30 ME par son club du Shakhtar Donetsk, ne sera toutefois pas simple à concrétiser. Et pour cause, le Bayern Munich, qui cherche activement un concurrent à Benjamin Pavard, est également sur les rangs. « Je suis très heureux de ces intérêts, ce sont deux des meilleurs clubs européens » a commenté le défenseur dans les colonnes du média brésilien. « Je lis des articles à ce sujet. Mes agents me transmettent les infos, même si je ne veux pas me laisser perturber. Je dois le respect au Shakhtar. C’est parce que je fais un bon travail dans mon club. Je laisse mes agents gérer ça. On a encore l’Europa League à jouer, je dois tout donner avec le Shakhtar ». Reste maintenant à voir qui parviendra à décrocher le gros lot entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, décidément très liés sur de nombreux dossiers durant ce mercato alors que Tanguy Kouassi va rejoindre la Bavière et que le PSG aimerait recruter Lucas Hernandez…