PSG : Le Barça veut faire la misère au PSG, cette source le confirme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans un communiqué surprenant publié dimanche après-midi, le FC Barcelone a nié tout accord avec Adrien Rabiot, en fin de contrat avec Paris en juin prochain. Cependant, le club catalan a confirmé son intérêt pour l’international français, tout en affirmant qu’il souhaitait traiter en toute transparence avec le champion de France en titre dans ce dossier. Mais selon Nabil Djellit, les deux clubs sont réellement en guerre depuis l’épisode Neymar. Et le dossier Adrien Rabiot ne vient que confirmer la tendance, alors que Barcelone avait déjà tenté de recruter Verratti et Marquinhos ces dernières années.

« On se rend bien compte que le cas Rabiot est une suite de la guerre larvée que mène le PSG contre le Barca depuis le départ de Neymar. Et avant cela, il y a eu les tentatives du Barça de recruter Verratti-Marquinhos. Paris a dû passer à la caisse avec revalorisation de ses joueurs » explique le journaliste de France Football, qui indique clairement que Barcelone fait son maximum pour compliquer la vie du Paris Saint-Germain en tentant de recruter ses meilleurs joueurs depuis plusieurs mois. Et dans le dossier Adrien Rabiot, le champion d’Espagne devrait sortir vainqueur de la bataille pour la toute première fois. Ce qui ne doit évidemment pas plaire à Nasser Al-Khelaïfi, lequel avait su retenir Marquinhos et Verratti, malgré l’intérêt de Barcelone.