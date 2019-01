PSG : Le Barça protégé par l'UEFA au mercato, Dugarry scandalisé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En allongeant 11ME de plus que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a réussi à fait signer Frenkie De Jong au nez et à la barbe des dirigeants du PSG qui pensaient avoir fait affaire avec l'Ajax Amsterdam pour 75ME. Cette surenchère du Barça n'a rien de scandaleuse, c'est la loi du genre. Mais cependant Christophe Dugarry se pose quand même une question, et il n'est pas le seul, comment fait Barcelone pour investir autant d'argent chaque année dans des transferts et avec des salaires colossaux.

Ancien du Barça, Christophe Dugarry a été direct suite au transfert de De Jong au sein du club Culé. « Je me pose des questions quand je vois qu'ils achètent des joueurs à 120 ou 130ME chaque année également, avec une masse salariale qui est astronomique. Je veux bien qu’ils aient vendu Neymar 220ME au PSG, ce qui leur a permis de réinvestir cette somme, mais il y a eu Coutinho pour 130ME, Dembele pour 120ME, et il y en a eu d’autres. Il y a eu des ventes, mais je me pose des questions car on embête souvent le Paris Saint-Germain au mercato, et c’est réel puisqu’on ne les voit plus très très actif sur le marché des transferts. Donc c’est qu’ils ont des contraintes. Mais je ne vois pas ces contraintes du côté du Barça et j’espère que l’équité est respectée. Cela me choque profondément. Si cela ne s’est pas fait avec De Jong c’est que le PSG n’a pas réussi à payer. Ou alors c’est que la L1 n’est pas assez attractive, mais j’ai des doutes », a confié Christophe Dugarry, pas loin de croire qu'il y a deux poids deux mesures par rapport au fair-play financier au niveau de l'UEFA.