PSG : Le Barça ne misera plus jamais sur Neymar après ce coup tordu

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Actuellement blessé et absent pour plus de deux mois, Neymar va cruellement manquer au Paris Saint-Germain à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. Et pour cause, le Brésilien est tout simplement devenu indispensable dans l’animation offensive mise en place par Thomas Tuchel. Paris n’a pas le choix, il va devoir apprendre à gagner sans Neymar. Cela prouverait aussi qu’un départ de l’ancienne star du Barça dans un futur plus ou moins proche ne serait pas une catastrophe industrielle. D’autant que son nom est toujours murmuré en Catalogne par certains médias espagnols.

Mais d’après le président barcelonais Josep Maria Bartomeu, il n’y a absolument aucun contact entre le clan Neymar et le champion d’Espagne en titre. Car le transfert du joueur à l'été 2017 n'a toujours pas été totalement digéré... « Je n’ai jamais parlé à son père, ils ne m’ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m’ont dit : je veux retourner au Barça. Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n’y est pas. Le Barça a pris sa décision et nous avons signé Coutinho et Dembélé. Avec l’argent de Neymar, nous avons engagé ces deux joueurs et nous sommes très heureux avec eux. Neymar est un joueur exceptionnel, il est très talentueux et il a remporté des titres en France. La décision a été prise par le PSG (de l’acheter, ndlr), nous ne voulions pas le vendre » a rappelé le président sur les ondes de la Cadena COPE, bien décidé à ne plus miser sur l’attaquant de 27 ans à l’avenir. Même si en période de mercato, tout est possible et les supporters parisiens sont bien placés pour le savoir.