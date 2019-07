PSG : Le Barça n'a pas d'argent pour Neymar, Al-Khelaïfi dragué par le Real

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a de la tension dans l’air au Real Madrid, où le retour de Zinedine Zidane ne se passe clairement pas de manière idéale.

Certes, le manager français sera jugé sur les performances de son club en championnat et en Coupe d’Europe, mais le marché des transferts est compliqué. Le champion du monde 1998 se montre impitoyable avec Gareth Bale et James Rodriguez, qu’il pousse sans succès vers la sortie contre l’avis de son président. Et ce dernier ne parvient pas à faire signer Christian Eriksen ou Paul Pogba, deux joueurs ciblés par Zizou.

Concernant Neymar, le dossier est aussi tendu. Le Français ne veut pas entendre parler de la signature du Brésilien, que Florentino Pérez rêve de pouvoir se payer. C’est pourquoi Don Balon affirme que le dirigeant madrilène veut profiter de deux choses pour démontrer qu'il peut et veut s'offrir les services de Neymar. Ses bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris, ainsi que les difficultés financières du FC Barcelone à sortir du cash pour s’offrir le numéro 10 du PSG. Une prise de position ambitieuse de la part de Pérez, qui risque de mettre Zidane en colère, mais qui serait selon lui la seule façon de résister à un FC Barcelone qui fait visiblement peur au Real Madrid après s’être payé Antoine Griezmann et De Jong cet été.