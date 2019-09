PSG : Le Barça lance officiellement l'opération Neymar 2020 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Durant tout l’été, le FC Barcelone a tenté de recruter Neymar en provenance du Paris Saint-Germain. Mais rien n’y a fait, le club francilien n’a pas cédé aux demandes du champion d’Espagne. Pour Leonardo, il était tout simplement inenvisageable de brader l’international brésilien, recruté 222 ME il y a tout juste deux ans. Néanmoins, la motivation de Barcelone dans ce dossier est toujours intacte. Et pour preuve, le directeur de la section sportive du Barça Javier Bordas a officiellement annoncé que les Blaugranas allaient rapidement revenir à la charge pour recruter Neymar.

« Neymar voulait venir au Barça, nous allons donc tout faire pour qu’il vienne mais il faut que l’opération soit viable sur le plan économique. En janvier 2020 ? On verra, tout peut se passer en football. Et Neymar reste Neymar. C’est un cas spécial. Il ne s’est pas adapté à Paris, il s’est trompé en allant au PSG. Il l’a reconnu lui-même » a assuré le dirigeant du FC Barcelone à AS, avant de rassurer les fans sur l’avenir de Lionel Messi. « Je ne vois pas Messi dans un autre club car il y a peu de gens plus Barcelonais que Leo. Messi est un enfant du Barça, et le Barça est en enfant de Messi. Les supporters sont préoccupés mais Messi restera au Barça ». Que des bonnes nouvelles pour les Socios, que Jordi Bordas va maintenant devoir concrétiser avec des actes.