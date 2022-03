PSG : Le Barça cartonne, la douche froide pour Messi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi souhaite honorer son contrat avec le club de la capitale malgré une première saison difficile.

La première saison de Lionel Messi au Paris Saint-Germain aura été très compliquée. Avec seulement deux buts en Ligue 1, l’international argentin est à la peine d’un point de vue individuel. Collectivement, la saison aura également été éprouvante avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quatre jours après la défaite contre le Real à Madrid, les supporters du PSG se sont acharnés sur Neymar ainsi que Lionel Messi en les sifflant à chaque touche de balle au Parc des Princes face à Bordeaux. De quoi dégouter l’ancienne star du Barça, qui songerait à revenir en Catalogne selon la presse espagnole. Mais du côté de Barcelone, qui marche très fort depuis la nomination de Xavi, on ne souhaite pas faire n’importe quoi.

Son vrai club, cette saison... https://t.co/qZ4BQ8xezg — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 21, 2022

Le Barça ne ferme pas la porte à Messi, mais...

Conseiller de Joan Laporta, le dirigeant barcelonais Enric Masip a évoqué au micro de la Cadena SER un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Et s’il n’a pas fermé la porte à un retour de l’international argentin en Catalogne, le bras droit de Joan Laporta a surtout voulu faire passer le message que Barcelone s’en sortait très bien sans Messi et que son retour n’était donc pas indispensable. « Le retour de Messi ? Rien n'est impossible, des situations incroyables se produisent dans la vie. Les paroles de Xavi ont été mal comprises. Ce n'était pas un clin d'œil en tant que tel. C'était probablement l'une des plus belles étapes, mais les choses se sont passées d'une façon et il a choisi un projet en signant à Paris. Il semblait que sans lui tout s'effondrait... et non » a lancé le conseiller de Joan Laporta, pour qui un retour de Lionel Messi au FC Barcelone n’est donc pas d’actualité. Il faut dire que l’Argentin dispose d’un salaire conséquent au PSG, où il est rémunéré à hauteur de 25 millions d’euros par an…