PSG ‍: Le Ballon d'Or s'envole, Dembélé a peur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG affronte les Seattle Sounders lundi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs. Un match qu’Ousmane Dembélé veut jouer, mais l’attaquant parisien reste incertain.

Avec une victoire contre l’Atlético de Madrid puis une défaite surprenante face à Botafogo lors de la deuxième journée, le Paris Saint-Germain est dans une situation incertaine avant l’ultime rendez-vous de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs face aux Seattle Sounders ce lundi soir. Un match pour lequel on ignore encore si Luis Enrique va pouvoir compter sur Ousmane Dembélé, absent depuis sa blessure aux ischios contractée avec l’équipe de France. L’attaquant parisien a manqué à son équipe lors des deux premières journées, et son retour dans le groupe est espéré, Dembélé ayant participé normalement à l’entraîneur du PSG samedi.

S'il n'en fait pas une obsession, Ousmane Dembélé a tout de même conscience que cette Coupe du monde des Clubs est l'opportunité d'ajouter une dernière pierre à l'édifice qui le mènera au Ballon d'Or. 🚀🟡



Ses coéquipiers lui en parlent également. 🗣️



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/0dcFoa6Fii — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 21, 2025

Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend d’ailleurs que l’ancien joueur du FC Barcelone est très impatient de retrouver la compétition. A tel point qu’il y a quelques jours, le numéro dix du club de la capitale s’est brouillé avec un membre du staff qui lui reprochait de vouloir aller trop vite et de forcer sur des sprints. Luis Enrique a rappelé à son joueur qu’aucun risque ne devait être pris lors de cette compétition aux Etats-Unis. De quoi frustrer l’international français, qui garde la course au Ballon d’Or dans un coin de sa tête.

Ousmane Dembélé obsédé par le Ballon d'Or ?

Et pour cause, le quotidien national affirme que même s’il n’en fait « pas une obsession », Ousmane Dembélé sait que la Coupe du monde des clubs est l’occasion pour lui de briller et de marquer des point supplémentaires pour gagner le Ballon d’Or alors que Lamine Yamal, son concurrent principal pour cette distinction, ne joue pas le Mondial des clubs aux USA. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ne font rien pour arranger la situation, évoquant le sujet du Ballon d’Or avec l’attaquant parisien à de multiples reprises. De quoi donner envie au buteur de 28 ans de forcer son retour à la compétition et de, si possible, jouer dès lundi contre les Seattle Sounders. Mais la décision finale appartiendra bien sûr à Luis Enrique.