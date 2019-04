PSG : Le 11 de départ à Nantes, les supporters peuvent trembler

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

Thomas Tuchel l’a bien fait comprendre, il n’est pas satisfait de l’effectif actuellement à sa disposition.

L’entraineur allemand est en colère, mais critique-t-il l’absence de remplaçants de valeur ou bien la malchance de compter ainsi autant de joueurs blessés ? Le message semble en tout cas s’adresser à sa direction, qui vient de voir à deux reprises le titre de champion de France lui filer sous le nez contre Strasbourg puis face à Lille. Ce mercredi, le PSG aura une nouvelle occasion de conforter officiellement sa première place, à l’occasion du déplacement à Nantes.

Mais Thomas Tuchel risque de ne pas aimer cet enchainement aussi rapide de matchs, puisque la liste d’absents s’allonge avant le rendez-vous à la Beaujoire. Ainsi, pour cette rencontre, ce sera toujours sans Neymar, Cavani et Marquinhos, tandis que Di Maria, Thiago Silva et Meunier ne devraient pas être remis à temps. A cela s’ajoutent les suspensions de Verratti et Bernat, pour une composition de départs qui n’a pas de quoi rassurer les supporters parisiens, notamment au sein d’une défense qui vient de prendre l’eau à Lille. Et pour ne rien arranger, Thomas Tuchel sera suspendu pour cette rencontre.

La compo probable du PSG à Nantes : Areola (ou Buffon) - Dagba, Kehrer, Kimpembe - Alves, Paredes, Nkunku, Draxler, Kurzawa - Choupo-Moting, Mbappé