PSG : Laure Boulleau met son grain de sel au mercato

Invitée à s'exprimer sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau a été cash par rapport au milieu de terrain recherché.

Durant ce mois de janvier, le club de la capitale n'a qu'un seul but en tête : recruter une nouvelle sentinelle pour la deuxième partie de saison. Avec le probable départ à la retraite de Diarra et la mise au ban d'un Rabiot refusant toujours de prolonger son contrat, le PSG se retrouve sans force vive dans l'entrejeu défensif. Surtout que Thiago Motta n'a toujours pas été remplacé depuis l'été dernier. Une situation qui crispe Thomas Tuchel, l'entraîneur s'estimant dans l'incapacité de remplir ses objectifs en Ligue des Champions sans un vrai renfort hivernal au milieu. Pas de quoi convaincre Laure Boulleau, qui pense que le PSG ne doit pas recruter juste pour dire qu'il a recruté.

« Finir le match avec Bernat et Alves au milieu, un message de Tuchel pour sa direction ? Il y a peut-être un message là-dessous, mais ça ne sert à rien de recruter pour recruter. Il faut trouver le bon profil. Là, il y a un duo qui fonctionne avec Verratti et Marquinhos. Je pense que l’inquiétude de Tuchel c’est, si un des deux est blessé avant un match important... Trouver quelqu’un qui est meilleur que Verratti et meilleur que Marquinhos, ce n’est pas simple. Marquinhos c’est vraiment concluant, donc il faut trouver un profil meilleur que lui, c’est compliqué », a expliqué, sur le plateau du Canal Football Club, la consultante, qui sait très bien que le mercato hivernal n'est pas propice à de bonnes affaires pour un club comme le PSG. Les rumeurs actuelles (Doucouré, Gueye, Weigl) ne contrediront pas cela, alors qu'un joueur comme Frenkie De Jong se rapproche déjà de Paris en vue de l'été prochain.