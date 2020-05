PSG : Laure Boulleau à la place de Bruno Cheyrou à Paris

Dans : PSG.

Le PSG cherche un patron, ou une patronne, afin de prendre les commandes de la section féminine. Et l'heureuse élue est peut-être trouvée.

Bruno Cheyrou ayant quitté ses fonctions de responsable de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain afin de prendre les commandes de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, le PSG s’est mis en quête d’un remplaçant. Et ce samedi, RMC affirme que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo seraient proches d’officialiser leur décision de placer Laure Boulleau à la place de Bruno Cheyrou, en lui adjoignant deux autres personnes, à savoir Grégory Durand, qui gère le service juridique du PSG et Angelo Castellazzi, proche adjoint de Leonardo. Autrement dit, on s'oriente vers un trimuvira pour gérer la formation féminine du Paris Saint-Germain.

« L’idée serait d’utiliser les compétences administratives de Gregory Durand, avec le réseau de l'ancienne joueuse du club, Laure Boulleau, consultante pour Canal+ », explique RMC, l’ancien joueuse étant également impliquée dans la communication du Paris Saint-Germain, via des vidéos sur PSG-TV. Pour l’instant, cette organisation est à confirmer, mais le club de la capitale n’a pas du tout l’intention de baisser de rythme dans le football féminin, même si forcément cette fin de saison brutale en D1, alors que le duel avec Lyon faisait rage a laissé de gros regrets du côté de Nasser Al-Khelaifi. Avec le départ de Bruno Cheyrou, cela est donc l'occasion d'apporter quelques retouches afin de réussir enfin à passer durablement devant l'OL chez les filles.