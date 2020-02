PSG : Laissez Neymar chambrer, le cri du coeur du Brésil

Dans : PSG.

La cote d’amour de Neymar a chuté ces dernières années au Brésil, où personne n’a vraiment compris pourquoi il avait quitté les paillettes du FC Barcelone pour rejoindre le PSG.

Ses blessures à répétitions, ses frasques et ses affaires extra-sportives ont fini par lasser les Brésiliens, qui ont pour la plupart apprécié de gagner la Copa Libertadores sans lui l’été dernier. Néanmoins, son retour en forme de ces dernières semaines suscite un bel engouement au pays du football-roi, et les matchs de Ligue 1 sont ainsi suivis et discutés. Assez improbable, mais cela permet aussi d’avoir l’avis des spécialistes brésiliens sur l’arbitrage, et notamment le dernier carton jaune reçu par Neymar contre Montpellier, le numéro 10 du PSG s’étant plaint que l’arbitre lui ai demandé d’arrêter de provoquer balle au pied. Une situation hallucinante pour Renato Gaucho, ancien international brésilien et entraineur du Gremio interrogé par la presse brésilienne.

« J’en ai parlé dans mon groupe. Je pense que bientôt, on interdira à un joueur de marquer, et il recevra un carton jaune s’il a mis un beau but. On veut mettre fin au football. Si le joueur veut chambrer pour chambrer, je suis contre. Si c’est pour dribbler, et c’est le cas de Neymar, il faut le laisser. Je pense que l’arbitre voulait simplement se montrer, et il n’a pas à dire à Neymar comment jouer. Après, Neymar s’énerve et prend le carton, mais le problème, ce sont les propos de l’arbitre. Que l’arbitre arbitre, et que le jouer joue », a balancé l’entraineur du Gremio Porto Alegre, qui a visiblement du mal avec l’arbitrage français. Il n’est pas le seul sur ce coup-là.