PSG : La théorie loufoque de Riolo sur la venue de Buffon

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Gianluigi Buffon n’est pas encore un gardien du Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale a effectué une offre copieuse au portier italien pour qu’il vienne cet été, et ce dernier y réfléchit sérieusement. Néanmoins, cette arrivée pourrait créer quelques secousses au poste de gardien de but, où Alphonse Areola réalise au final une saison très correcte. Le message envoyé serait troublant, même si Daniel Riolo a sa petite idée sur le véritable déroulement de cette opération et de la collaboration finale.

« Buffon au PSG ? Oui pour aider Areola à progresser et pour mettre un joueur de caractère dans le vestiaire. Si c’est clair dès le début, cela peut aider Areola à bosser. Si c’est juste le projet de se payer Buffon pour qu’il soit gardien du PSG, c’est absurde. Si le projet est clair dès le début, qu’il s’agit d’une aide pour Areola et d’une bonne entente entre les deux, cela permet de faire venir dans le vestiaire un joueur qui a une expérience de dingue. Le titulaire ? Cela resterait Areola. Sinon quel est l’intérêt de faire jouer un gardien de 40 ans. En plus ces derniers temps on ne peut pas dire qu’il soit encore au sommet », a expliqué le journaliste de l’After, qui voit donc le PSG faire venir Buffon pour être le numéro 2 d’Alphonse Areola….