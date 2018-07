PSG : La tactique originale de Paris pour faire partir Di Maria

Dans : PSG, Mercato.

La situation d’Angel Di Maria au PSG est bien connue. Ancien titulaire, l’Argentin a fait les frais la saison passée du trio offensif de stars qu’est la MCN. Remplaçant de luxe, il a réussi à apporter sa pierre à l’édifice quand le besoin s’en faisait sentir, mais son statut ne lui convient pas. Alors, il cherche un nouveau point de chute cet été. Mais les propositions sont rares, notamment en raison de son salaire imposant. Arrivé de Manchester United en 2015 avec un salaire mensuel d’un million d’euros brut, El Fideo ne trouve clairement pas preneur à ce prix-là.

De son côté, Thomas Tuchel apprécie d’avoir déjà un remplaçant de luxe pour son secteur offensif, et selon Le Parisien, le champion de France a eu une idée pour faire accélérer ce dossier. En effet, Di Maria a reçu une proposition de prolongation de contrat avec un salaire revu à la baisse. Une manière de lui faire comprendre qu’il pouvait rester comme un second poteau, ou bien partir dans un endroit où le salaire serait aussi, forcément, revu à la baisse. Le message est passé, et cela pourrait inciter le Naples de Carlo Ancelotti à passer à l’action avec un transfert à hauteur de 30 ME que le PSG consentirait à accepter.