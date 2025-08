PSG ‍: La signature de Lucas Chevalier se complique

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain va animer la fin de ce mercato estival. Le club de la capitale souhaite toujours attirer Ilya Zabarni et Lucas Chevalier. Les deux joueurs ont donné leur accord pour venir au PSG mais les négociations avec les clubs sont plus compliquées. Concernant le LOSC, deux conditions ne sont pas encore trouvées.

Le Paris Saint-Germain va pimenter la fin du mercato. Le club de la capitale cherche à compléter un effectif déjà bien fourni. Vainqueur de la Ligue des champions l’an passé, le PSG cherche un nouveau portier et un défenseur central pour préparer l’après Marquinhos. Les négociations avec Bournemouth coincent toujours, car le club anglais demande entre 63 et 65 millions d’euros. Concernant le poste de gardien de but, Lucas Chevalier reste la seule piste pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Mais les négociations avec le LOSC peinent à avancer. Les deux clubs restent confiants, mais le vainqueur de la Ligue des champions va devoir en faire plus pour obtenir gain de cause dans un dossier qui pourrait vite tourner à la catastrophe.

Le PSG s’agace dans le dossier Chevalier

🚨 Deux joueurs concernés, deux attitudes différentes face à des dossiers qui s'éternisent :



😐 Ilya Zabarnyi, entre incompréhension et impatience de rejoindre le PSG



😄 Lucas Chevalier, serein et tout sourire



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/ZjObASlqdE — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 5, 2025

Le journal l’Equipe précise que le Paris Saint-Germain n’est pas encore arrivé aux exigences du club nordiste. Lille réclame 40 millions d’euros hors bonus pour laisser filer le portier français. Le club de la capitale a déjà transmis deux offres orales dont une de 40 millions avec bonus, refusées par les Dogues. Un accord sera trouvé si le PSG monte son offre. Mais il faut également que Lille trouve un remplaçant à son gardien de 23 ans. Le quotidien sportif précise qu’un accord est proche d’être trouvé, mais le club de la capitale commence à s’agacer de la tournure des négociations.

Et cela même si Lille ne bloquera pas Lucas Chevalier, lequel souhaite rejoindre les champions d'Europe. Le feuilleton est loin d’être terminé pour le futur international français, lequel est en fin de contrat en 2027. Mais à priori, nos confrères précisent que de son côté, le portier du LOSC est lui totalement serein malgré ces grosses difficultées à finaliser son départ.