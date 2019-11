PSG : La saison d’Hazard gâchée ? Meunier est en panique

Dans : PSG.

Victime d’une faute de Thomas Meunier lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain (2-2) mardi, Eden Hazard a dû quitter la pelouse. De quoi inquiéter le Parisien.

Par rapport au match aller (3-0), le Paris Saint-Germain a eu affaire à un Eden Hazard métamorphosé. L’ailier du Real Madrid n’a plus rien à voir avec le joueur en méforme aperçu au Parc des Princes en septembre dernier. De retour à un meilleur niveau, l’international belge a fait parler sa vivacité et sa qualité de dribble. Même son coéquipier en sélection Thomas Meunier était incapable de l’arrêter, si ce n’est en commettant une faute sur une intervention mal maîtrisée par derrière. Un contact suffisamment sérieux pour obliger Hazard à céder sa place à Gareth Bale à la 68e minute. Et pour inquiéter le latéral droit parisien plein de regrets après la rencontre.

« Je suis franchement triste, a confié Meunier à La Dernière Heure. J’ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n’ai pas réussi à l’avoir. Après, j’ai vu deux, trois de ses coéquipiers qui m’ont dit qu’il était assez touché. Maintenant, est-ce que c’est grave ou pas ? Je ne le sais pas. Je croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Mon but, ce n’est pas de blesser d’autres joueurs. Et s’il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c’est Eden. » Alors que l’on pouvait craindre une entorse voire une fracture, le Real a finalement annoncé que sa recrue souffrait d’une contusion au pied droit. Une dizaine de jours de repos et Hazard devrait retrouver les terrains, pour le plus grand soulagement de son compatriote.